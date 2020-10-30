最新民調「最討厭的政治人物」15.2%民眾雖選行政院長蘇貞昌，但他的民調仍高。媒體人吳子嘉卻認為，萊豬議題確實是民進黨真正的考驗，大炸彈等著爆炸，甚至會讓國民黨2022年地方選舉席次大幅增加。

台灣民意基金會10月民調，問到現在最討厭的政治人物，15.2%選蘇貞昌，9.9%馬英九，7.7%韓國瑜，7.3%蔡英文，3.5%柯文哲，2.2%吳斯懷，13.1%其他（包括1%左右或以下者），2.4%都不喜歡，38.4%沒意見，8.1%不知道／拒答。

吳子嘉接受香港媒體《中評社》專訪時指出，蔡英文、蘇貞昌滿意度算高，是美國因素讓滿意度高，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌滿意度明年會是關鍵，當美國大選之後，外部因素消失，開放美國豬肉等內政問題，只要處理不當，民調就會大幅下降，蘇貞昌的內閣位置會面臨挑戰；反之，如果蘇貞昌度過這一關，維持一定民調高度，當然就會具備選2024的條件。

吳子嘉認為，日本首相執政危險性就是35%，以下就會被挑戰，內閣可能要辭掉。蘇貞昌雖然是最討厭的政治人物，但數字並不高。重要的是，蔡英文、蘇貞昌目前民調仍這麼高，代表民眾滿意，執政基礎穩定。

吳子嘉指出，若桃園市長民進黨選輸了，台北也沒有贏，那蘇貞昌也要負責。如果按照這樣發展，可能又回到過去的選舉基本盤，北藍、南綠、中部中間。

吳子嘉表示，萊豬議題確實是民進黨真正的考驗，現在綠營民代也不敢公然支持，綠營內部已經在分裂，大的炸彈等著爆炸，會讓國民黨2022年地方選舉席次大幅增加。桃園市長若被國民黨搶回去，現任市長鄭文燦2024也沒有機會；賴清德位置是最好的，一定會想選2024。若蘇貞昌、鄭文燦都沒了，當然不會只剩下賴清德，「正國會」的林佳龍可能就會出來，林佳龍背景是耶魯大學博士，是很專業的國際外交背景，民進黨2024新系和非新系一定會拚初選。

吳子嘉指出，現在情勢還要繼續觀望，因為新北市長侯友宜民調最高，觸動所有政治上敏感神經，產生未來期待值，讓外界認為國民黨2024不是不可能。

(中時新聞網)