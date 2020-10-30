美國總統大選將在11月3日當日進行投票，前高雄副市長葉匡時30日表示，他應智庫「陽明山未來學社」之邀，與拜登在民主黨黨內初選時競爭對手、華裔創業家楊安澤(Andrew Yang)、YouTube共同創辦人陳士駿等人對談「美國大選」，活動結束後，他也吐露心聲。

「陽明山未來學社」29日晚間在台北市台大集思會議中心，舉辦「《New Economy, New Politics, New Society》楊安澤談科技進步、社會變革及美國大選」專題演講，除邀請楊安澤、陳士駿、該會副理事長許毓仁外，受邀的還有「台北市美國商會會長」李豪( LeoSeewald)、華府智庫「布魯金斯學會」非常駐資深研究員林夏如、國民黨智庫國家政策研究基金會副董事長連勝文等人。

葉匡時30日在臉書表示，楊安澤透過視訊跨海演說，他聽完這場演講，覺得非常精彩，現場來了至少300位來賓，他提到，「楊安哲非常幽默，論壇結束前的QA提問，有好多人踴躍發問，是我參加過各種演講中，發問最踴躍的一次」。

楊安澤小檔案：台裔美國人，現居美國紐約曼哈頓，父母均來自台灣，大學畢業自常春藤盟校「布朗大學」(哈利波特女主角艾瑪．華森是其校友)，之後進入紐約哥倫比亞大學法學院（Columbia Law School），取得博士學位。畢業後在美國從事律師工作，之後轉向跑道，成立「為美國創業」獎學金計畫，挑選美國優秀畢業生到美國一些城市任職。

2017年，楊安澤向「聯邦選舉委員會註冊」參與2020年美國總統選舉，其核心政綱為「全民基本收入（universal basic income，簡稱UBI），每月給每個18至64歲的美國人發放1000元美金，不附帶任何條件，以應對人工智慧與自動化，對就業市場帶來的衝擊」。但到了2020年，因在「新罕布夏州」初選結果不理想，楊安澤即在當天宣布退出民主黨內初選。

值得注意的是，楊安澤因參選此次大選，使他成為美國歷史上，近期廣為人知的亞裔總統參選人之一。

(中時新聞網)