飛兒樂團（F.I.R.）因為疫情爆發，團員們歷經9個月的分隔台北、北京兩地之後，28日在北京重聚，並舉辦線上直播音樂會，直播期間超過30萬的歌迷上線支持，人氣超旺。阿沁和韓睿（Lydia）更在直播結束前突然唱起生日快樂歌，歌迷代表也獻上花束，為日前生日的陳建寧驚喜慶生。

他們直播後還邀約歌迷吃四川串串火鍋，一行人狂吃兩千串，店員結帳時數竹籤數到手軟，陳建寧透露之前去健康檢查發現自己面臨「三高」，所以報名了健身課程，希望有健康的身體，繼續為他所熱愛的音樂奮鬥。至於歌迷期待已久的新專輯，陳建寧坦言，原本今年5月就要發行，但因為疫情延宕至今尚未完成，他們會把握這趟長住北京3個月的時間，完成新作。

在直播中，她們當天首唱最新發行的電影《海霧》同名主題曲，也演唱了發行多年卻從未唱過的〈心之火〉，主唱Lydia還首次以吉他彈唱《自由之歌》，展現她在這九個月裡苦練吉他的成果。原來去年韓睿生日的時候，陳建寧和阿沁合送了一把吉他給她，建議她可以多學一樣樂器，會對自己更有幫助，所以趁著因疫情無法工作，韓睿很認真地練習吉他，以免愧對老師的期待，她緊張地說：「這次直播就是我的吉他成果驗收啊。」

(中時 )