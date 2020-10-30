家家將推出音樂創作系列「Duet ✚✚ : 我們二重奏」，五月天的瑪莎擔任音樂總監，精挑嚴選5首經典歌曲〈夏天的浪花〉、〈小星星〉、〈海洋〉、〈人生海海〉、〈藍色啤酒海〉，以家家「最樸實」的一面將其重新詮釋串連，新一波釋出歌曲為〈小星星〉，邀來台灣最具指標性的A Cappella（阿卡貝拉）樂團「歐開合唱團」合作，MV拍攝當天，家家身著藍條紋的白色洋裝，一身清新的裝扮。

家家來到宜蘭礁溪長老教會拍攝新歌MV，和曾獲金曲獎「最佳演唱組合獎」、「最佳原住民語專輯及評審團獎」的歐開合唱團合作，該團擅長以純人聲無伴奏方式表演，更擁有國際巡演超過700場次的豐厚實力。歐開合唱團的團長開心表示：「這一次合作，團員們將自己的聲音當作樂器，藉由不同聲部層層堆疊，只為呈現出在部落中跟家人親友圍在一起、隨性哼唱的氣氛，讓編曲變得更加舒服且溫暖。」

家家表示：「很榮幸能和歐開合作，他們是我非常崇拜的A Cappella樂團，先前我曾經跟歐開、師兄們一起合作過〈由我們主宰〉，這一次可以單獨跟他們重新詮釋張震嶽的〈小星星〉，我覺得真的很幸運。」而歐開也笑說，非常榮幸能和家家合作〈小星星〉，原本歐開的團員是4位，這次為了能呈現更多的層次，便找回創始團員孝賢跟家慶回來唱，「這次最大的挑戰是我們擔心和家家的聲音是否能合得起來，但後來發現擔憂是多餘的，因為家家是很有實力的歌手。」歐開合唱團的老師們，以最優美的和聲向家家輕唱，就像對著家家說「在回家的路上不必擔心黑夜，因為會有滿天繁星照亮歸鄉的路！」氣氛動人。

(中時 )