派偉俊推出首張個人創作專輯《燥熱》，他日前上POP Radio《Fun Music》節目中與主持人Emily偷爆料師兄周杰倫的「私生活」，派偉俊與周杰倫互動亦師亦友，派偉俊說，兩人最常碰面的地點就是籃球場，常半夜接到周杰倫的電話邀約「球場見」。Emily問派偉俊眼中的周杰倫是甚麼形象？只見他畫了隻蓄鬍、拿著告白氣球的史努比，旁邊還不忘畫上籃球，讓Emily看了大笑反問「你覺得周杰倫會開心嗎」，派偉俊則幽默回應「鬍子是精髓」！

談到13歲被簽進杰威爾音樂，派偉俊仍然難忘當時的興奮，他還透露當時原本會簽進另一間以台語歌手為主的公司，「如果那時候簽我，現在可能就出第一張台語專輯」，派偉俊從小對樂器十分感興趣，他透露起初參加兒童歌唱比賽是被老師慫恿才報名，當時名次也只是敗部復活賽的倒數，但他仍堅持創作。從訓練生終於盼到發片，新專輯當中的〈偷渡〉一曲，歌詞與剃刀蔣共同寫出了單戀者的心情，原來就是派偉俊的真實故事。

(中時 )