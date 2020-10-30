柳岩酥胸半露。(取自柳岩微博)

娛樂8點半》曾被封為「大陸最性感女主播」的柳岩，當年憑著E奶好身材與甜美臉蛋走紅演藝圈，更無懼外界給她貼上「借胸上位」的標籤，一連在多部電視劇與電影大秀性感風情，逐漸在競爭激烈的演藝圈站穩一席之地。然而柳岩看似一帆風順的星路，卻在2016年的一場鬧伴娘事件中，慘遭演藝圈變相封殺，曝光率大不如前。

一提到大陸女星柳岩，很多人對她的印象就是性感2字，但其實在她美豔的外表下，藏著一顆善良又堅強的心。出身自清寒家庭的柳岩，因為母親確診癌症，讓家裡經濟雪上加霜，也讓孝順的她因此決定參加主持人選秀比賽，打算用贏來的獎金幫母親治病，而柳岩也因此踏上了演藝圈。

從主播轉戰演藝圈，柳岩這一路走來，表現不俗，首部參與的電影是周迅、陳坤、趙薇主演大片《畫皮》，她在片中飾演驕縱的千金大小姐，戲分不多，卻美得令人印象深刻。後來柳岩更一連接演了《不二神探》、《四大名捕》系列、《分手大師》等人氣電影，以影視雙棲藝人的身分，逐漸在演藝圈佔有一席之地。

柳岩當時落淚向包貝爾夫婦道歉。(翻攝愛奇藝)

未料2016年柳岩受邀擔任好友包貝爾婚禮伴娘，卻因為新郎包貝爾與伴郎們共5人的一時興起，當眾推倒柳岩，企圖將柳岩扔下水，而柳岩嚇得花容失色又差點走光的模樣，也令輿論頓時譙爆包貝爾等人，痛斥他們不尊重女性！

事後柳岩更親自拍片哭著向包貝爾夫婦道歉，自責原本一樁好好的喜事，卻因為她的關係，毀了好友一輩子最重要的婚禮，更還原當下狀況，表示因為是第一次當伴娘，不知道狀況，所以在扔伴娘遊戲的當下真的嚇了一跳，才會尖叫，但她也知道大家都是好朋友，不會對她怎樣。

只是在鬧伴娘風波過後，不少網友就發現當時想丟柳岩下水的人，慢慢都疏遠了她，包貝爾更是將微博有關柳岩的照片都刪除，柳岩自此曝光率也大不如前，形同變相被封殺。

事隔4年，如今39歲的柳岩還在演藝圈奮鬥中，默默累積演技與實力，終於在去年以電影《受益人》獲得人生首個影后獎座---第11屆澳門國際電影節最佳女主角。而她的鬧伴娘事件也時不時就會被提起，但網友最想知道的還是「身為受害者的柳岩，到底做錯了什麼才會落得被排擠的處境」？

(中時新聞網)