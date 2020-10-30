小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（30日）新聞重點。

【1】中天換照 國安局長稱未涉國安

國家通訊傳播委員會（NCC）對中天新聞台換照案，提出8項待討論議題，其中列入「對國家安全的影響」。國安局長邱國正昨在立法院表示，NCC曾邀請國安局出席26日聽證會，但國安局沒有介入，也沒有提供資料給NCC，因為國家安全是很大的帽子，國安局內部界定中天新聞換照案為一議題討論，該案並未造成人心惶惶。

【2】截稿後最新消息 女僑生遭擄走殺害凶嫌昨晚落網

台南一所私立大學馬來西亞籍鍾姓女僑生28日晚間8時許，遭梁姓男子開車隨機擄走並勒斃，棄屍高雄市阿蓮區。28歲梁嫌昨晚落網，遺體尋獲，全案正由警方偵辦中。

【3】研究顯示 關鍵選民拒轉向川普

川普27日推文說：「第二場辯論後（谷歌上）馬上出現了一個很多人都在問的問題『我可以更改我的投票嗎？』 意思是改投我。多數州的答案是「可以的」。去改吧。這是你們一生中最重要的大選！」

【4】大巨蛋公安堪慮 柯不排除停工

大巨蛋雖已在8月經北市府核准允許復工，但市議員簡舒培29日爆料，建築師公會查出有24個項目不符簽證，其中5項為重大項目，甚至違反《建築技術規則》「5層樓以上樓層沒設戶外安全梯，到達屋頂避難平台」，她要求市長柯文哲將建造大巨蛋的建築師送懲戒，若複查再沒過就停工。柯答詢允諾，涉及公安該停工就會停。

【5】阿璞唱校園摔麥 八三夭致歉

「八三夭」樂團27日受邀到台南中華醫藥大學校園演出，豈料當晚主唱阿璞竟連摔2支麥克風、用腳大力踹音箱等，做出不良示範過程被現場學生錄影拍下，公開分享至臉書，引發軒然大波。昨新聞曝光後，八三夭發文致歉，表示「器材故障問題，導致無法正常演出，只能硬撐完全場，情緒反應過度」；對於阿璞的失控行為，他的緋聞「好友」蔡黃汝（豆花妹）所屬經紀公司表示不回應此事。

(中時新聞網)