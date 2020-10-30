10月29日罷捷攤位現場。（圖／取自臉書「罷免黃捷-鳳山清捷行動本部」）

罷免高雄市議員黃捷行動如火如荼進行中，「鳳山清捷行動本部」於9月25日宣布，二階段正式啟動，當天更舉辦車隊掃街遊行，也指出目前聯署已達3萬份。鳳山清捷隊表示，為因應第二階段中選會有可能的剔除，將爭取送出4萬份以上。罷捷總部刊出昨日（29）連署現場照片，現場雖有民眾在攤位填寫連署資料，但比起過去的人潮與氣氛相對冷清，讓「韓黑」見狀大酸「人變少了？」

臉書粉絲專頁「鳳山清捷行動本部」發文寫道：「罷捷總部10/30向外擺攤資訊：捷運鳳山西站2號出入口旁邊（自由路281號），下午15:00-18:30；五甲肯德基旁，面向小北百貨右手邊（五甲三路與五福二路T字路口）的炸雞店大姐可替罷捷總部『收件』及『提供第二階段連署書』，每日13:00-20:00。」

此外，「鳳山清捷行動本部」也刊出昨日（29）志工團擺攤現場照片。照片中罷捷志工穿著「罷捷」背心，手中高舉著標語立牌，堅守崗位；現場連署民眾與過去相比，較為零星，氣氛也不似過網熱絡。

韓黑見狀樂不可支，紛紛表示：「人變少了？」「韓粉還有話要說嗎？」「罷不掉一個黃捷，會有千千萬萬個黃捷」、「演不下去了吧！」但也有韓粉表示：「黃捷罷免就在眼前」、「大家辛苦了，加油！台灣就是像您們這樣才有未來」、「一定要把做秀議員罷免」、「問政不是演政，罷免黃捷光復鳳山」。

(中時新聞網)