兆豐銀為強化東協市場業務發展商機、提升海外業務成長動能，規畫於越南北部的海防設立代表人辦事處，以瞭解當地環境、掌握潛在金融業務契機，提升既有胡志明市分行經營利基，獲金管會核准向越南主管機關申請。

金管會表示，兆豐銀目前共有36處海外據點，包括在泰國設有1家子行、加計分行共5家，在紐約、東京、雪梨、巴黎等地設有23家分行，在柬埔寨、中國大陸設有5家支行，以及在吉隆坡、孟買等地設有3家代表人辦事處。

越南向來為國銀新南向布局的重要國家之一，目前共有14家台資銀行進軍越南，分別於胡志明市、河內、同奈等地，合計設立12家代表人辦事處、12家分行及1家子行。而越南胡志明市分行於1996年8月開業，迄今深耕當地20餘年。

兆豐銀指出，北越近期發展成電子、汽車零組件供應鏈產業聚落，台商投資與設廠漸增。其中海防市為越南第3大城市及北部第2大工業中心，擁有北越最大的港口與機場，交通便利、商業活動興盛，因具發展潛力，為近年電子業前進越南投資的主要城市。

兆豐銀表示，先前已在越南南部設有據點，考量海防市尚無台資銀行進駐，此次選定前往設置代表人辦事處，可就近掌握當地市場動態及商情、加強開發北越商機，進而提升胡志明市分行經營利基。

據金管會統計，在國銀海外分支機構中，越南2019年稅前獲利以33.2億元位居第5名，年增達45.6％、成長幅度最高。不過，受到新冠肺炎疫情影響，2020年上半年稅前淨利15.3億元、年減4.97％，仍位居第5名。

(時報資訊)