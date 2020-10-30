臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

新北市長侯友宜獲得民調「2024總統可能人選民眾信任指數」10月份第一名，遠勝第二名的副總統賴清德13.2個百分點，雖高居全台信任度最高的政治人物，卻在藍營民眾支持度上僅獲得26.9%，甚至比台北市長柯文哲的30.3%還低。藍營支持者直言，侯屢在民調中奪冠甚至「居高不下」，恐怕是有一堆綠營支持者故意在「支持」，但等到真正總統選舉時就回去投自己民進黨了；會有這個狀況，肇因於台灣選舉意識形態與當前議題掛帥，能力與做事從來不是第一考量。

根據《美麗島電子報》最新民調，針對10月份「2024總統可能人選民眾信任指數」，新北市長侯友宜71.9%、副總統賴清德58.7%、桃園市長鄭文燦58.0%、前國民黨主席朱立倫53.5％、柯文哲45.9％，侯獲得「全台信任度最高的政治人物」殊榮。

侯友宜獲得71.9%的信任度，比總統蔡英文的60.9%還高，成為繼年初的陳時中後，全台信任度最高的政治人物，被不少民眾寄予厚望。然而，民調細項顯示，在意識形態上，藍營、中立、綠營的選民中，支持侯的藍營民眾僅有26.9%，不僅比朱立倫的36.1%少，侯在藍營中的支持度甚至比柯文哲的30.3%還低。

對此，有網友直言：「一堆綠的在支持侯友宜，等到總統選舉的時候就回去投自己民進黨了，台灣選總統從來不以做事能力來考量，選民只考慮意識形態及當時重要議題。國民黨真的要努力讓年輕人相信堅持中華民國對他們有什麼好的未來，最重要是重新執政之後要把課綱改回來，不要再沒有禮義廉恥了。」

其他網友則紛紛表示：「我不會支持他。就如同他不支持國民黨初選出來的總統候選人一樣」、「侯之言行給人的感覺是像較親綠的無黨籍人物，完全沒給藍營支持者那種自己人的感覺，很讓藍營支持者討厭！」「侯友宜不願跟隨國民黨同流合污，向下沉淪，棄台灣安全與利益」、「侯友宜是國民黨未來的希望，藍營要團結，不要隨便被分化了！」

(中時新聞網)