金管會宣布完成個人投保旅行平安保險的各項給付費率檢討案研議，將意外死亡及失能給付標準費率調降10％，自明年元旦起實施，意即不含意外醫療部分的旅平險保費可望調降1成，以死亡加失能保障500萬元的5天旅平險估算，保費約可自332元降至299元。

保險局副局長王麗惠表示，2005年以前的旅平險整體損失率下限為70％，金管會2005年7月訂定旅平險費率上下限，切割訂定意外死亡、失能及意外醫療的預期損失率下限，其中意外死亡及失能不得低於90％、意外醫療則不得低於85％。

隨後金管會二度調降旅平險費率，包括2012年10月宣布將旅平險中意外死亡、失能及意外醫療的標準費率全數調降17％，自2013年元旦起實施。2013年12月再宣布將旅平險中的意外醫療預期損失率下限自85％調降至70％。

金管會表示，為合理反映保險業實際經驗，經檢討並邀集產、壽險公會及相關周邊單位等開會研商後，認為旅平險的意外死亡及失能給付標準費率表有調降空間，因此決議將意外死亡及失能標準費率調降10％，其餘維持不變，未來並將持續檢討。

據金管會統計，2018年國內旅平險保費收入約41億元，占當年保費收入的0.1％，其中意外死亡跟失能保費約33億元、占比達80.5％，意外醫療約8億元。今年因受新冠肺炎疫情影響，並未統計旅平險保費收入，由於邊境管制尚未解除，預期銷售狀況將下滑。

不過，考量旅平險天數短、保費低，損失率波動度較高，金管會為健全保險業財務結構，亦要求保險業自明年起，須將旅平險死亡及失能保費的10％、經扣除名目稅率20％的餘額全數提列於特別盈餘公積項目中，以確保保險業財務健全。

(時報資訊)