陽明(2609)昨日召開法說會，由於缺櫃狀況持續，陽明認為運價水準到明年農曆年前都相當不錯，公司已經通知客戶，11月起美西線和美東線每FEU將再漲100～150美元，從油價及產業面來看，到明年農曆年前營運都相當樂觀。

對於傳出歐洲線減班，陽明澄清，目前並沒有要減班計畫，航線調整必須聯盟4家公司共同決定。陽明也指出，目前缺櫃狀況持續，缺櫃相對2010年是很嚴重的，所有的造櫃廠都在大陸，今年上半年完全沒有造櫃，伴隨著需求越來越緊張，造船造櫃的能量無法迅速提升。

陽明也表示，缺櫃缺艙內部安排彈性調整措施都在運作，都會緊密隨著需求調整，第4季「運力百分百齊發」。今年的第4季是20年以來最旺，美歐本來是淡季，今年是淡季不淡，預估這種狀況應該會持續到農曆年前，對2021年第1季市場趨勢算是審慎樂觀。

法人認為，SCFI指數持續上揚，陽明也針對美國線調升價格，遠洋航線缺櫃狀態持續，需求端維持熱絡，預估第4季整體運價將呈現淡季不淡高檔走勢，陽明第4季獲利可望超過1元。

(時報資訊)