金管會公布保險業匯兌損益最新統計，雖然壽險業2020年前三季淨匯損達2193億元、續創同期新高，但避險效益持續顯現，使9月單月淨匯損僅較8月小增。累計壽險業前三季稅前獲利1967億元、年增12.6％，亦續創同期新高。

金管會統計，新台幣前三季升值達3.3％，壽險業出現3630億元匯損，雖在避險收益2443億元回沖、扣除換匯成本1206億元後，繳出1237億元避險效益，但加計收回外匯價格變動準備金回沖200億元後，合計淨匯損仍達2193億元，續創同期新高。

不過，雖然新台幣9月強升約1.4％，使壽險業9月單月出現1571億元匯損，但在避險效益1306億元回沖、扣除換匯成本112億元後，整體避險效益達1194億元，加計收回外幣價格變動準備金139億元回沖，合計9月淨匯損238億元，僅較8月166億元小增。

在積極實現投資利得、現金落袋為安操作下，壽險業前三季稅前獲利1967億元，年增達12.6％，續創同期新高，產險業稅前獲利133億元、亦年增0.8％。合計保險業前三季稅前獲利2100億元、年增達11.8％，亦續創同期新高。

不過，壽險業截至9月底淨值2.19兆元，雖較去年同期1.85兆元增加18.2％，但已連2月出現下滑。產險業淨值1369億元，雖較去年同期1308億元增加4.7％，亦較8月略降。合計保險業淨值2.33兆元，雖較去年同期1.98兆元增加17.3％，亦為連2月出現下滑。

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