資策會產業情報研究所(MIC)根據智慧科技新興應用與產品發展趨勢，點出未來將有四大趨勢值得關注，特別是「AR/MR即將起飛」、「PC產業局勢變化」、「雲端應用帶動資料中心發展」與「Edge AI於智慧影像辨識應用」。

資策會MIC表示，AR/MR發展的五大關鍵條件已經到位，主要為「科技環境完備度獲得提升」，包含沉浸式互動影音、AI感知融合、5G通訊與3D沉浸音效出現並產生交集，二是「產業鏈雛形已出現」，並且在重要環節皆有臺廠卡位，另外加上「關鍵大廠號召」、「市場期待與接受度高」與「生態系逐步成形」等條件，預期驅動AR/MR快速發展起飛。

針對應用發展現況，資策會MIC資深產業分析師林巧珍表示，可觀察到AR/MR已開始應用在各垂直應用領域，從一開始安防/公共安全、物流應用，逐漸擴散到「醫療照護」，預期成為下一個熱門應用。不過須注意，其解決方案客製化程度很高，未來幫客戶節省時間將成為商機，軟/硬體縮時開發、管理工具與資服更受重視。

為了因應AI、5G、雲端運算等智慧科技發展，品牌廠開始以跨產業、跨產品思維布局整體事業，將改變PC產業競爭局勢與遊戲規則，並改變未來PC產品樣貌。資策會MIC表示，蘋果將自家PC由x86架構轉換至ARM架構，有利於整合自家產品應用，卻對其他PC品牌廠造成威脅；Google積極布局教育市場，受惠於疫情帶動遠距教學，Chromebook需求大幅增加，更成功打入日本市場，預估2020年Chromebook出貨量達2,500萬台，未來Google將利用雲端應用特點，讓Chromebook有機會切入商用與消費市場。

資策會MIC觀測PC產品發展趨勢表示，教育筆電仍是競爭關鍵，蘋果與微軟皆積極鞏固教育市場，防堵Google Chromebook持續壯大。除此，因應疫情遠距辦公，商用筆電也提升資安規格，廠商推出防窺螢幕、防窺攝影機與多重身份驗證，甚至抗菌等產品功能。5G筆電則為PC產品另一關鍵，資深產業分析師許桂芬認為，電信服務商將扮演此生態系是否壯大的要角，不過若消費者仍無法習慣為了筆電辦門號，或許未來5G企業專網與企業客戶是比較適合的切入點。

資策會MIC指出，因應疫情宅在家趨勢，資料中心業者推出眾多雲端新興應用，又因為新興應用「三高」需求，加快投入輔助加速運算設計的腳步。資料中心業者主要發展的三大雲端新興應用，包含需要高運算的「雲端串流遊戲」、需要高穩定的「雲端遠距辦公」與需要高即時的「雲端串流影音」，其中，雲端串流遊戲促使資料中心業者拓展社交與內容平台；雲端遠距上班需求促使資料中心業者與第三方通訊軟體商合作，誕生新的第三方通訊大廠；雲端串流影音則促使各種「綑綁服務」盛行，提供影音之外的產品與服務成為新的主流。

Edge AI於智慧影像辨識應用為第四大關鍵智慧科技新興應用，資策會MIC表示，「Edge+AI」為2019年才開始的新興研發議題，而Edge結合AI的解決方案也代表客戶臨場已出現愈來愈多需要即時分析、智慧決策的需求，其中影像辨識便是明確案例，Edge AI影像辨識應用解決方案的出現，反映出當影像數據總量龐大，若採用雲端服務既有模式將面臨運算成本過高的問題，且部分影像也有個資、隱私疑慮。

(時報資訊)