雙11為近年來電商盛事，神腦(2450)看好，今年由於蘋果iPhone開賣延後，有助於催熱雙11檔期，看好今年雙11業績將成長2至3成。

神腦表示，今年為5G元年，下半年為主要換機潮，各手機品牌陸續推出多款新機，最受矚目的5G iPhone 12因疫情延後至10月下旬才陸續開賣，將這波5G購機熱潮延燒至雙11戰場，而5G延伸出的周邊應用，如AIoT物聯網、VR應用，民眾擁有智慧家電享受便利生活成為趨勢。後疫情時期民眾維持線上購物的消費模式外，甚至習慣大量購入民生必需品及保健品，也因振興三倍券政策讓民眾手頭寬裕不少，更積極走進店內體驗選購。

今年神腦積極拓展通路管道，與生活市集、樂天市場、蝦皮購物、松果購物等平台合作，並新增多元支付方式，包括Pi錢包、街口支付，再加上自有的神腦創業平台，預估今年雙11業績將成長二至三成。

今年神腦雙11購物節，相較於去年將延續購物熱潮，活動期間延長至兩周，天天中午12點推出線上爆品，特殺活動價要給消費者天天都有大驚喜，不只有手機、平板等資訊商品，因應疫情關係，民眾保健、保養品需求提升，活動期間更有多款保健、保養品買一送一優惠，讓消費者可以根據需求，購買各類生活必需品。

隨著五大電信業者5G全數開台，第一波4G升5G的換機潮將開始發酵，加上台灣防疫成績好，神腦下半年營運將優於上半年，惟5G為長期商機，包括電信業、手機業者均看好5G得爆發期會落在2021年下半年到2022年上半年。

(時報資訊)