老牌服飾集團方悅服飾與關係企業涉嫌向銀行詐貸，被視為潤寅案翻版。金管會對此表示，截至9月底尚有16家銀行對方悅及相關企業放款，總放款餘額為12.25億元，其中5.64億元、約46％為無擔保放款，其餘54％有擔保放款，各銀行已運用各種方式來保全債權。

檢調指出，方悅集團負責人王橞瀴涉嫌自2012～2017年間，虛設17家境外公司充當上下游廠商，以不實發票等單據製造虛偽三角循環貿易，再由密謀勾結的勤勤會計師事務所會計師林淑玲出具不實年度財務簽證報告，向25家銀行詐貸逾80億元。

銀行局副局長黃光熙表示，根據銀行局掌握，截至9月底仍有16家銀行對方悅服飾及關係企業放款，總放款餘額為12.25億元，最大債權銀行放款2億元。其中，無擔保的純信用放款5.64億元、約占46％，其餘的6.61億元為有擔保品放款、占54％。

黃光熙指出，方悅集團在今年4～5月間出現逾期還款情形，各家銀行對此陸續增提、打消備抵呆帳，並採取申請假扣押、拍賣抵押物方式等保全債權，希望將可能損失降到最低。至於遭詐貸銀行的最大可能損失，目前讓無法預估判斷。

黃光熙表示，方悅集團是以營運周轉金、進口融資名義向銀行申請貸款，與潤寅案以應收帳款申請貸款的類別不同。金管會官員進一步指出，兩者提供給銀行核貸的資料不同，但均是提供不實資料文件給銀行，性質上均屬詐貸。

(時報資訊)