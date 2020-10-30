雖然我國新冠肺炎疫情已受控制，但至今無薪假（減班休息）人數每期仍破萬人，為了協助疫情期間無薪假勞工度過難關，勞動部祭出補貼半數投保薪資差額的「安心就業計畫」及提供訓練津貼的「充電再出發」計畫，其中安心就業計畫原訂至今年年底截止，但勞動部近日已決議要把安心就業計畫延至明年中。

據勞動部統計，疫情期間無薪假人數最多曾超過3萬人，但隨著疫情控制，截至本周為止，無薪假人數已減少至655家、1萬3184人。

據統計，截至昨天為止，已有4萬6683人申請「安心就業計畫」，發給4萬715人、4億3230萬餘元；而充電再出發則有722家事業單位、1萬5309人申請充電再出發訓練計畫，已發給703家、1萬2672人、發給1億4144萬餘元。

勞動部勞動力發展署就業服務組組長陳世昌表示，雖然勞動市場已趨於穩定，但減班休息人數每期仍有萬人以上，為了協助勞雇關係穩定，因此會把安心就業計畫延至明年6月30日；至於聘用失業者、無工作的自營作業者的「安穩僱用計畫」，則仍維持原計畫至今年年底為止。

勞動部勞動力發展署訓練發展組組長沈文麗說，在疫情期間的「充電再出發」計畫提供減班休息勞工每個月最高可以參訓120小時、約1萬9000元的訓練津貼，原本計畫的時間就是比照「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」至明年6月30日為止。

至於原本擬提供部份工時勞工減損工時的安心即時上工計畫，截至前天為止有2萬926人已上工人數、發放津貼人數達2萬461人，共核撥8億3544萬餘元，勞動部勞動力發展署創新發展中心主任游明鑫說，安心即時上工提供因疫情減損工時勞工工作的機會，計畫原訂至今年年底結束，近期則展開討論是否要延至明年6月中。

(中時 )