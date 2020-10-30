男性割過包皮就比較持久？北醫護理學博士許藍方近日在影片中破解迷思，兩者不能劃上等號，但割過後生殖器的頂端會摩擦內褲，實際上戰場時，會需要更大的刺激才會射精，也因此讓人產生似乎更持久的錯覺。影片引發熱議，許多人點出割包皮主要是衛生問題為主，甚至有老司機說「持不持久還是要看對手是誰！」

許藍方在YouTube頻道「可樂研究社」的影片中表示，許多人有著「割過包皮會比較持久」的迷思，但其實兩者之間並不能劃上等號。男性割過包皮之後，會使生殖器上最敏感的部位露出來，長期與內褲接觸、摩擦，其實久而久之會習慣這種刺激。

許藍方指出，由於平時就習慣這種磨擦，所以會有種「長繭的感覺」，當真的需要「上戰場」的時候，割過包皮的男性會相對需要更大的刺激才會射精，也因此讓許多人產生「割過就會比較持久」的錯覺，但事實並非如此。

許藍方也說，這樣的迷思也造就許多人是以「持久與否」來決定是否割包皮，但其實現在是可以和醫師討論割的長度與必要性。此外，影響男性持久度的原因有兩個，分別是健康狀況和當下的刺激度，因此別再怪罪割包皮了。

而影片也引發網友熱議，「包皮是乾淨的問題比較多吧？」、「就個人經驗，沒割的比較快射比例滿高，但也有遇過有包皮的朋友，不敏感超持久的誇張」、「我覺得持不持久還是要看對手是誰」、「其實持久不持久倒是次要的。主要是衛生問題」。

(中時新聞網)