拍攝提神飲料廣告走紅的「蠻牛太太」蔡湘宜，一句洗腦台詞「你累了嗎」，讓她成為家喻戶曉的廣告明星，看似開朗樂觀的她，卻有段相當不快樂的童年，日前上節目談到家庭問題時，透露不僅曾遭繼母「關狗籠」，父親更是到83歲臨終前才知情。

蔡湘宜日前上高點綜合台《震震有詞》，她在節目上談及童年時的家庭狀況，母親是父親的第4任太太，不過某天雙親大吵之後，母親就再也沒有回家過，沒想到不久後就有了繼母進入她的原生家庭中，不僅沒來由要她去罰跪，反問犯了什麼錯時？竟還被繼母要求離開這個家，後來更開始賞巴掌、罰跪等體罰，變了調的生活讓她相當傻眼。

不過最誇張的莫過於被繼母關在家中杜賓狗的狗籠內，一直等到晚餐時間才將她放出來，時間居然長達一年以上，蔡湘宜表示雖然一度想要反抗，但礙於在家裏沒有發言權，因此只能忍氣吞聲。

蔡湘宜直到臨終前才跟父親聊起童年受虐一事，當時83歲的老父親聽完她的童年遭遇後，當場淚崩道歉並尋求原諒，也讓她有感而發表示：「這是第一次感受到在這個家的存在」。

(中時新聞網)