小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天(30日）財經重點。

【1】疫情再起 台股五大產業抗跌

美國新紓困案過關機率渺茫及疫情趨於嚴重，歐美股市重挫超過3％，連帶台股受到拖累跳空大跌。 然台股投資人對新冠肺炎疫情衝擊股市及產業已有經驗，29日逢低進場布局五大產業，如防疫供應鏈、伺服器及因居家辦公帶動的筆電熱賣等相關受惠股，包括恆大（1325）、立積（4968）及信驊（5274）獲外資青睞。

【2】防房市泡沫 央行暗示隨時打房

房市今年來不畏疫情，買氣持續增溫，引發過熱風險擔憂，根據央行公布的第三季理事會議事錄摘要，數位理事均提出不動產市場泡沫風險的警示，認為央行應超前部署，在房價上漲預期形成前採取行動，必要時提出選擇性信用管制措施，暗示應隨時出手「打房」。

【3】第三季賺翻＋在美官司和解 聯電雙喜臨門

晶圓專工大廠聯電雙喜臨門！聯電29日公告與美國司法部間營業秘密刑事案件和解協議，經北加州聯邦地方法院判決確定，最大的負面不確定因素畫下句點。與此同時，聯電在法說會中亦公告第三季獲利達91.06億元，為2008年第一季以來、將近13年的單季獲利新高。

【4】19兆人民幣搶買 螞蟻A股超額認購872倍

全球最大獨角獸企業螞蟻集團「A＋H」股IPO投資者認購踴躍，繼H股之後，其A股29日展開申購，首日線上投資者申購額達872.31倍，觸發回撥機制。H股部分，截至29日下午5時38分，認購額高達4,157.67億港元，超額認購123.43倍。

【5】2035年 大陸力拚邁入中等發達國家

中共第19屆五中全會29日閉幕，受外界關注的，還有「2035年遠景目標」。根據會議公報，至2035年，大陸的目標是人均GDP達中等發達國家水準，中等收入群體顯著擴大。同時，要在關鍵核心技術要實現重大突破，進入創新型國家前列。

(中時新聞網)