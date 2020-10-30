共機在台灣海域附近進行實戰演習，台海安全局勢緊張，讓外界懷疑兩岸是否已進入「準戰爭狀態」。對此，嫁來台灣20年的湖南陸配陳新鈺表示，兩岸關係緊張到她老家的母親都要她別待在台灣，可能要開戰了趕快回來。陳無奈直言，身為陸配看到兩岸局勢這麼糟糕，其實內心感到很無奈。

共機頻繁擾台，台海情勢不斷升溫，陸委會前副主委趙建民更根據8項指標表示：兩岸關係已經進入「準戰爭」狀態，兩岸應首重避險，否則「中華民國主權從地表消失」並非不可能。國台辦發言人朱鳳蓮在記者會上，面對記者詢問相關議題時，竟陷入長達30秒的沉默，最後僅回答，先換下個問題好了。

對於兩岸有可能陷入「準戰爭狀態」局勢，陳新鈺接受港媒《中評網》採訪時表示，她2000年嫁來台灣，剛好是前總統陳水扁執政，那時兩岸就算緊張也沒現在這麼緊張，一副要開戰的架式，連她老家衡陽的母親都要她別待在台灣，趕快回來大陸，兩岸可能要開戰了！

陳新鈺表示，如果兩岸真的開戰，台灣有錢的、高官肯定都先跑了，最後還是小老百姓受害。因此，她當然希望兩岸可以和平發展，這對台灣經濟和民生都有幫助。如果台海局勢再這樣緊張下去，她可能會認真考慮帶老公孩子回湖南了。

(中時新聞網)