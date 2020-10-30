蘋果周四(29日)盤後發布財報，iPad和Mac銷售強勁，營收、獲利略優於市場預期，但大中華地區營收降低、加上蘋果仍未提供財測，盤後股價下跌逾4%。美股指數方面，美國第三季 GDP季增33.1%、提振市場信心，四大指數反彈、終場全數收漲，漲幅介在0.52%~2.73%之間。

歐美疫情擴大，國際股市出現修正、進而衝擊台股市場信心，周四加權指數早盤向下開低，但盤中跌幅未明顯擴大，指數終場下跌130.84點，收在12,662.91點，跌幅為1.02%，雖然跌破季線關卡，但K棒帶下影線，成交金額則為1878.94億元，籌碼方面，周四三大法人合計賣超188.17億元：外資賣超160.97億元、投信賣超7.65億元、自營商賣超19.55億元。

櫃買指數周四終場下跌0.42%，收在163.10點，目前處在季線之下，但K棒帶下影線，短線以半年線位置(約160.5點)為支撐。

歐美疫情升溫、美國總統大選，為目前主要的不確定因素，而近日Q3季報紛紛出爐，建議投資人留意手中持股基本面變化，後續選股方面，蘋果iPhone 12、索尼PS5陸續上市銷售，搭配雙11、聖誕檔期，未來銷量可期，相關供應鏈可做留意，傳產方面包括鋼鐵、線上電商、貨櫃航運、自行車，亦可追蹤。

(時報資訊)