美國大選倒數5天，未來4年白宮由誰當家就快揭曉。華府智庫專家葛來儀表示，不論誰當選，美對台軍售都將持續；若民主黨的拜登上台，美台交往將轉低調，但簽自貿協定機率反而較高。

美台關係近年來快速升溫，雙邊交往突破頻傳，不論是美國行政部門加大挺台聲量、美國官員訪台層級大幅提升，或是對台軍售頻率增加等。部分台灣民眾擔心，若民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）當選，將著重修復與中國關係，美台熱絡盛況恐不復見。

不過，華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）中國權力專案主任葛來儀（Bonnie Glaser）接受中央社專訪，談到拜登若當選對美台關係的影響時，她多持正面看法，並認為台灣民眾不須過度擔心。

葛來儀表示，川普政府雖採取許多友台作為，但主要是回應中國加大施壓台灣力道，以及北京在世界各地削弱民主、竊取技術及脅迫他國等行徑。她說，這些情況若拜登當選也會持續發生，因此台灣不須擔心美國政策會回到過去民主黨時代，「如今世道已不同」。

葛來儀說，美國歷任政府都有對台軍售，這是「台灣關係法」規範，問題只是「會販售什麼武器，以及在什麼時間點販售」而已。若拜登執政，台灣安全與如何在台海加強嚇阻作用將會是他關切重點；預期美方會出售更多武器，並與台灣在防衛安全議題上緊密合作。

她指出，唯一的差別是，拜登若當選，美台交往會以較不公開形式進行，因為拜登政府會避免用可能損及台灣的方式挑釁中國，「刻意挑釁（中國國家主席）習近平或迫使中國作出回應，不見得對台灣有利」。

在經貿層面，葛來儀表示，若拜登當選，美台簽署自由貿易協定（FTA）機率會較高。

葛來儀指出，川普政府積極加強與台灣在安全與外交領域連結，卻完全忽視經貿關係，讓她很不解。美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）也將大部分焦點放在美中貿易協議談判上，不願做任何可能破壞他「政治遺產」的事。

葛來儀說，美台FTA若想要有進展，最起碼要等換新的貿易代表。拜登若上台，美台能有新的開始，因為他的政府能體認美台在重視民主與人權議題上的共通點；在這背景下，她認為雙方有機會展開FTA協商。

但她坦承，過程不會太容易，因為民主黨陣營普遍對FTA持保留態度，內部對「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）也意見分歧。但她希望未來美國能重返CPTPP，也能與台灣洽簽雙邊貿易協定。

(中央社)