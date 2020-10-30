意德士科技公司（7556）周五（30日）新上櫃，每股掛牌價88元，櫃買中心今日舉辦上櫃掛牌典禮及「新股上櫃敲鑼」儀式，邀請意德士科技公司，暨輔導其上櫃之證券承銷商-永豐金證券、簽證會計師與會共襄盛舉。 意德士科技公司主要從事半導體晶圓前端製程設備零組件之製造、代理、銷售及提供零組件維修服務，108年度之合併營業收入為3億8,316萬元，稅後盈餘為6,868萬元，每股盈餘為3.80元。109年上半年度之合併營業收入為2億574萬元，稅後盈餘為3,801萬元，每股盈餘為2.05元。

(工商 )