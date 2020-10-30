意德士科技10/30以每股88元新上櫃掛牌 08:372020/10/30 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 意德士科技公司（7556）周五（30日）新上櫃，每股掛牌價88元，櫃買中心今日舉辦上櫃掛牌典禮及「新股上櫃敲鑼」儀式，邀請意德士科技公司，暨輔導其上櫃之證券承銷商-永豐金證券、簽證會計師與會共襄盛舉。 意德士科技公司主要從事半導體晶圓前端製程設備零組件之製造、代理、銷售及提供零組件維修服務，108年度之合併營業收入為3億8,316萬元，稅後盈餘為6,868萬元，每股盈餘為3.80元。109年上半年度之合併營業收入為2億574萬元，稅後盈餘為3,801萬元，每股盈餘為2.05元。 (工商 ) #意德士科技 #上櫃 #零組件 #合併營業收入 #稅後盈餘 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 亞德客Q3每股賺8.16元 創新高 04:102020/10/30 證券．權證 需求旺 映泰9月獲利年增逾倍 04:102020/10/30 證券．權證 廣錠Q3 每股虧損0.71元 04:102020/10/30 證券．權證 富邦媒Q4業績 挑戰年增5成 04:102020/10/30 證券．權證 台郡新品遞延 Q4營運挑戰登峰 04:102020/10/30 證券．權證 十四五規劃拍板 聚焦擴內需 04:102020/10/30 全球財經 劉德音揭台積神化五要素 04:102020/10/30 財經要聞 伺服器商機竄起 譜瑞Q4營收不淡 04:102020/10/30 證券．權證 中連售地挹注 前三季EPS 8.66元 04:102020/10/30 證券．權證 翁健 出任元大銀董座 04:102020/10/30 財經要聞 財經熱門新聞 4年前大選狂押贏了 華爾街大咖又給驚人預測 - 財經 美大選「終局已定」？張忠謀親吐8字真言 - 財經 台積電殺完沒？專家爆400必破 撿槍買點太驚嚇 - 財經 斷貨後！華為手機「驚見逃生門」 晶片一哥有救了 - 財經 替華為報仇？蘋果大中華營收下滑 盤後暴跌逾5％ - 要聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。