鍾姓女大生。（讀者提供／曹婷婷台南傳真）

台南隨機強擄 馬國女大生遭勒斃棄屍3米邊坡

長榮大學馬來西亞籍鍾姓女學生28日晚間失蹤，由於9月底同校另名女生險遭擄走，同學懷疑鍾女遭不測，警方當時曾建檔女大生指認座車，昨天獲報就鎖定梁嫌，到高雄逮捕涉嫌隨機殺人的梁姓嫌犯，但梁女已遇害。

驚傳長榮大學女生遭隨機擄走殺害，9月30日被相同手法險遭擄的女大生也在《Dcard》發文表示，她雖無法確定但應該是，不少同學都留言表示擔心害怕，也有人認為該路段太黑，沒有路燈、監視器等等，學校一早也發文要求同學結伴而行。

女大生也在內文還原當時事發經過，她表示，上個月遇襲時現場相當黑暗，但她點出歹徒的特徵「感覺到煙味」、「手臂是肉的」等，也透露在她極力反抗後，歹徒背對著她逃跑，因此並沒有看見歹徒長相，也無法確定車的顏色。

事實上，女大生失蹤後，同學就在網路發文指向她可能遭擄走，紛紛提到上月底一名男子以類似手法要把女生擄走，昨晚不少人關切進度，沒想到卻是等到屍體噩耗，老師、同學都很悲痛震驚。

(中時 )