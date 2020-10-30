重量級科技股在發布備受關注的業績報告前走高，以及美國上季經濟成長數據意外強勁，緩解了投資人對新冠肺炎疫情急升的擔憂，周四美股反彈收高。

因歐美疫情急速飆升，促使德法兩大歐洲經濟體重啟封城措施，以及在美國大選的不確定性持續籠罩下，周三美股全面崩跌逾3%。 最新公布的數據顯示，美國政府在第三季投入逾3兆美元的新冠紓困措施後，該國國內生產毛額（GDP）季增年率初值高達33.1%，創下歷史新高，亦為市場帶來激勵。另一份報告亦指出美國上周初次請領失業給付人數下滑。

周四美股反彈收高，終場道瓊工業平均指數上漲139.16點或0.52%，為26,659.11點，為5天來首度收高。標準普爾500指數漲39.08分或1.19%，收在3,310.11點，結束連續3天的跌勢。那斯達克綜合指數大漲180.73點或1.64%，為11,185.59點。

投資人期待美國企業巨擘蘋果、亞馬遜、谷歌母公司Alphabet與臉書在盤後公布強勁的營運成績單，為美股帶來提振。

在疫情期間，科技業已經看到居家防疫帶動其產品與服務需求激增。圖像分享社群平台Pinterest業績優於市場預期，股價飆升逾26.9%，為美股挹注更多反彈動能。

紐約證交所FANG+TM指數收盤大漲3.85%。亞馬遜與蘋果股價分別漲1.5%和3.7%。谷歌母公司Alphabet收漲3.1%，臉書漲近5%。

網飛宣布將調漲美國的會員費後，股價勁揚逾5%。

標普500指數11大類股中，僅健康照護類股下跌。能源股收漲3.20%，漲幅最大，通信服務、材料與科技股亦表現強勁，分別收漲2.87%、2.18%與1.89%。

由於華府無法在選前推出新一輪財政激勵方案，衡量美股恐慌情緒的CBOE波動率指數本周曾一度飆升至15周新高。白宮的新冠肺炎疫情特別工作小組疾呼應採取積極措施遏制疫情擴散。

生技公司Moderna大漲8.43%，在那斯達克100指數成分股中漲幅最大。該公司宣布可望在下個月報告其試驗性新冠疫苗後期臨床試驗的初步數據，提供了何時能得知該疫苖是否有效最明確的時間表。

Coach母公司Tapestry收漲4%，該公司上季獲利優於市場預期，並看好全年實現增長，因中國對精品包與服飾的需求從疫情爆發時的低點反彈。

(時報資訊)