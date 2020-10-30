就算本季並未繼續效力大陸CBA北京首鋼，目前仍在美國等待加盟NBA球隊機會的林書豪，還是隨時關注CBA最新戰況，他在個人微博分享自己對於CBA新球季的看法，以及上季開幕戰自己緊張到躺在床上動彈不得的慘況，以下是他在微博上面分享的內容：

「最近這段時間，我也在關注CBA新賽季，真是太精彩了！這些比賽最令人印象深刻的就是看到中國球員有更多閃耀的機會。當我說中國本土有很多有才華的球員時，我不是在開玩笑。我喜歡看吳前和浙江稠州的比賽，也看到郭艾倫和他的遼寧隊，包括吉林和青島都有著非常好的開局，但是，我當然會為我的首鋼boys加油！當我觀看本賽季時，我不禁想到上賽季的開始。

上賽季我最喜歡的兩張照片來自開幕戰。我仍然清楚地記得天津的那場比賽。我正準備去體育館，我突然感到非常焦慮，跌跌撞撞在我的酒店床上躺下。幾分鐘，我躺在那兒無法動彈，因為我太緊張了，希望我的第一場CBA比賽取得成功。

這是我第一次在中國打正式比賽，也是第一次在所有中國球迷面前打正式比賽。長期以來，這一直是我的夢想。我永遠不會忘記那天晚上體育館有多瘋狂，體育館有多擁擠，每個人對我的愛有多大，賽後我送球鞋時這個孩子的表情是多麼可愛！愛和想念我所有的球迷！」

(中時 )