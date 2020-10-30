蔡政府執政4年來，已向美國軍購9次，對美軍購金額超過新台幣5000億元，且隨台灣日漸「親美」態勢，對美國依賴度不斷攀升，未來數字恐怕有增無減。陸軍退役少將、前軍備局採購管理處處長蕭天流直言，台灣對美軍購無助與大陸「軍備競賽」，此舉不但會緊繃兩岸關係，更是落入美國的「大錢坑」。

蕭天流接受香港媒體《中評社》專訪，痛批蔡政府對美軍購已創歷任政府紀錄，台灣不斷向美方軍購除讓美國軍火商受惠，還要付約24%的軍購管理費給美軍，等於台灣政府自掏腰包在「幫忙養美軍」，這樣對外大撒幣，不如將錢用在研發台灣自主戰力與提升國軍軟硬體品質。

蕭天流指出，2019年迄今美國批准對台軍購項目中，較有實質幫助者僅F16V戰機、魚叉反艦飛彈、MQ-9無人機等，但像是M1A2T艾布蘭主力戰車等，都是美國典型「對台軍售模式」，都是在清自己家屆期的「淘汰品」。蕭強調，向美軍購確實對台軍力有所幫助，但過度依賴美國卻也是拖累台灣軍力的主因；除非每次向美軍購，都能確保獲得新型態武器，否則應「適可而止」。

此外，蕭天流認為，我國一直沒有軍購專門管理單位，無法做統一有效的管理，吃了「暗虧」都不知道。蕭指出，我國防每年平均預算不過3000億元，對美軍購金額卻不斷攀升，不僅壓迫其他國防項目，對於國防發展也極不健康；與其大撒幣給美國，不如栽培我們自家的中科院，透過強化研發自主戰力，從源頭提升整體國防質量。

(中時新聞網)