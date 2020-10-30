蘋果(Apple)推出iPhone 12系列在大陸開放預售後一樣被搶光，令人懷疑之前口口聲聲要為華為抵制iPhone聲浪，但事實似乎是除新機以外，大陸iPhone銷售確實下滑，蘋果於周四美股盤後公布第4季(至9月26日)財務報告，營收、獲利均略優於預期，但iPhone銷售跌21%、大中華營收少28.5%，也未提供財務預測，盤後一度暴跌逾5%，完全吐出周四漲幅。

執行長庫克(Tim Cook)受訪時解釋再次未提供財測理由：「由於疫情帶來的不確定性依然很大，我們不認為現在是可以提供預測的環境。」但他強調，iPhone 12系列銷售狀況很理想，「雖然疫情持續影響，但蘋果身處史上最重要新品推出時刻，初步顯示5G iPhone在內的系列新品表現相當良好。」

今年iPhone並未如往常在9月發表新機，而是延至10月，因此搶購iPhone 12系列熱潮並未反映在財報內。庫克強調，iPhone 和訂閱線上服務上季表現優於內部預期，財報表現則遠勝內部預測，大中華區業績疲軟，主因是該季未推出任何新手機，但同期間除iPhone 外的硬體銷售有雙位數成長。

蘋果周四在那斯達克上漲3.71%，收115.32美元，但漲幅在盤後完全失守，最新盤後價跌幅雖收斂，仍達4.21%，暫報110.47美元。根據財報，蘋果第４季大中華區營收79.5億美元，相較於去年同期111.3億美元，衰退幅度超過1/4。

(中時新聞網)