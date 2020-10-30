梁嫌上月底同路段曾想擄人但沒有得手。（曹婷婷攝）

長榮大學馬來西亞籍24歲鍾姓女學生在校園附近遭擄勒斃棄屍，歸仁警方火速逮獲梁姓男子，梁嫌也坦承，之前在同一地點也對女學生下手，但對方掙脫，並未得逞，當時徒手犯案未遂，這次也才改用麻繩勒人。

警方偵訊梁嫌，他初步坦承之前確實在該處擄人未遂，但詳細時間忘記了。9月30日事發後，女學生親友曾向警方表示，疑似有歹徒伺機擄人，當時警方也過濾可疑車輛，但由於被害人無法明確指認，並未成案。

據悉，鍾姓女大生在28日晚間從長榮大學步出欲返回租屋處，曾經過台鐵沙崙線高架橋與長大路（大學校門口），沿高架橋下便道往北行走，準備返回租屋處，但隨即遭一位男子擄走，失去蹤影。警方29日前往現場後，確實於台鐵高架橋下便道旁，發現女大生右鞋1隻，研判女大生遭非自願性帶離現場。

警方29日獲報後，立刻透過車辨系統，發現1部自小客車行跡可疑，並查獲位於高雄市阿蓮區的28歲無業梁姓男子。隨警方大批人力前往男子租屋處埋伏，梁姓男子自知難逃，出面坦承犯案，並供稱29日21時許，將被害人屍體載至高雄市阿蓮區一帶棄屍。

(中時 )