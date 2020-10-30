長榮女大生遇害「破案關鍵」！兇嫌伴屍19小時 「建檔紅車」6小時落網

台南隨機強擄 馬國女大生遭勒斃棄屍3米邊坡

長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大生，28日晚間8時許從學校返回宿舍失蹤，台南警方獲報調閱監視器追查，發現1部紅色自小客車涉有重嫌，循線查出28歲梁姓男子涉案，最終得以在6小時內破案的關鍵，在於9月就將梁嫌駕駛的紅車「建檔」。

長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大生，遇害棄屍阿蓮山區。（圖／翻攝自Dcard）

鍾姓女大生遇害之前，9月也發生長榮大學另一名女大生差點被擄走事件，當時警方就將梁嫌的紅車建檔；潘女28日晚間被擄殺害後，警方獲報對比監視器畫，確認嫌犯駕駛同一台紅色轎車，前往梁嫌住處埋伏，將人逮捕，並於車內發現血跡與整袋內衣褲，梁嫌一開始矢口否認，經警方不斷突破追問，才於昨晚9時許坦承勒斃女大生，棄屍在高雄阿蓮一處山坡，還伴屍19小時。

警方今天在歸仁區搜索鍾女。（警方提供／曹婷婷台南傳真）

長榮大學9月30日發生的另名女大生類似事件，當時她一個人走在橋下準備回租屋處，突有一名身上有菸味、體型略胖的奇怪男子，從背後摀住她的口鼻，這名女大生回憶：「可能是離住處比較近，當時發出尖叫聲，對方才急忙跑回車上」。事發後立即前往警局備案，警方獲報後將監視器發現的嫌犯紅色轎車建檔，也成為這次鍾女命案的破案關鍵。

(中時新聞網)