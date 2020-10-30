梧棲區農會運用上千面鳳凰旗、鯉魚旗，結合3大區壯觀花田，打造豐富多彩異國地景藝術，目前正在緊鑼密鼓佈置中。（陳淑娥攝）

今年受新冠肺炎疫情影響，國人出國計劃被迫延宕，梧棲區農會也搭上「偽出國」風，運用上千面鳳凰旗、鯉魚旗，結合3大區壯觀花田，打造豐富多彩的異國地景藝術，目前正在緊鑼密鼓佈置中。總幹事王秝毅30日指出，活動將於本週六熱鬧登場，歡迎民眾扶老攜幼共襄盛舉，宛如置身在異國一樣浪漫。

王秝毅指出，台灣由於疫情相對穩定，掀起一陣國旅風潮，農會將於31日舉辦「2020鰲港逐鳳、農趣旅行安全無毒友善農業推廣活動」，其中，引人注目的 3大花田區包含日式鯉魚旗風情區（向日葵花田）、歐式鳳凰旗風情區（波斯菊花田），希望透過異國特色花田佈置，滿足民眾偽出國樂趣，歡迎民眾 11月30日前，把握賞花遊田時機。

梧棲區農會運用上千面鳳凰旗、鯉魚旗，結合3大區壯觀花田，打造豐富多彩異國地景藝術，目前正在緊鑼密鼓佈置中。（陳淑娥攝）

推廣部主任黃璟峰表示，活動當天將有上千面鳳凰旗、鯉魚旗在3大花田區飄揚空中，也包含鄰近中港高中、梧南國小、永寧國小、中正國小、大德國小上百面精彩作品，目前工作人員正在加緊佈置中。

此外，全程5公里的千人健走活動也同步登場，沿線可欣賞大自然薩克斯風樂團表演，花田展示區有街頭藝人紀堃源老師樂器演奏、紀寶源老師團隊小提琴演奏，以及楊淑華老師帶領家政班舞蹈演出，表演內容老少咸宜，民眾遊花田時，一次滿足視、聽覺雙重享受。

梧棲區農會表示，今年格外重視生活、生態、生產三生共存理念，特別安排「生態驅鳥示範區」，將可見數十隻老鷹風箏在空中飛舞，以此採用不傷害鳥類又能守護農作方式，進行田區示範，絕對相當吸睛。另當天也推出「有機肥搬運賽」以及「毛毛蟲競走賽」、發送小樹苗等活動，歡迎民眾共襄盛舉。

梧棲區農會指出，輔導青年農民申請產銷履歷認證推出57安心米，讓位於風頭水尾區的梧棲區，產出第一個安全認證標章米，並將捐獻給華山基金會。另於肥料倉庫旁設立農村社區小舖，也將落成啟用，提供消費者明亮舒服購物空間，有來自各地優質農特產品展售；並有農業推廣三部門成果展及鰲港盃書法寫生優秀作品展。

(中時 )