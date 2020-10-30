Timberwolves guard Malik Beasley is being charged with fifth-degree drug possession and threat of violence following a September 27 arrest at his Plymouth, Minnesota, residence, @TheAthleticNBA @Stadium learned.



Joint statement from his attorneys, Steve Haney and Ryan Pacyga: pic.twitter.com/Ia58ihWosv — Shams Charania (@ShamsCharania) October 29, 2020

NBA再次驚傳打擊聯盟形象的負面新聞！才剛爆出暴龍小將泰倫斯戴維斯毆打前女友事件，這次換成灰狼23歲前鋒馬利克比斯利闖禍，根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞爆料，比斯利將因持有第5級毒品與槍械遭到當地警方指控。

馬利克比斯利於美國時間9月26日，在自己明尼蘇達州普利矛斯住家遭到逮捕，因為他的家中傳出明顯毒品氣味遭到鄰居報警，更試圖持球威脅經過的車輛，儘管他的妻子強調這些毒品屬於她的，卻沒辦法證明這些大麻用在醫療用途上。

目前馬利克比斯利已經被警方釋放，更透過律師發表聲明，「我們正在配合執法部門的調查，我們將在未來幾天檢查證據與所受指控。」灰狼官方也發表新聞稿，「我們已經得知有關比斯利的指控，我們會嚴肅對待，且讓法律程序正常進行。」

馬利克比斯利在2016年第19順位被金塊選上，生涯前3季並未受到金塊重用，直到今年交易截止日前才被換到灰狼，反而打出場均20.7分、5.1籃板及1.9助攻的優異數據，沒想到如今面臨攜毒與持槍指控，或許會影響他在NBA的未來。

（珍惜生命，拒絕毒品）

(中時 )