好萊塢巨星史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson），演出漫威超級英雄「黑寡婦」紅遍全球，不過先前兩段婚姻皆已離婚收場的她，如今傳出梅開三度，嫁給大她2歲的《週六夜現場》喜劇演員男友科林約斯特（Colin Jost），再次升格為人妻，也讓所有粉絲獻上祝福。

史嘉蕾喬韓森今天傳出喜訊，那就是與男友科林約斯特結婚，兩人約在3年前陷入熱戀後開始交往，並於2019年5月訂婚，根據外媒報導，由於新冠肺炎肆虐全球，疫情完全沒有趨緩現象，因此2人討論後決定低調舉辦婚宴，僅邀請少數親友參加。

過去史嘉蕾喬韓森有過兩次婚姻，23歲的她就邁入第一段婚姻，當時對象就是飾演「死侍」走紅的萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds），不過當時還年輕的兩人，重心都放在衝刺事業上，導致這段婚姻僅維持3年就結束，而她第二任老公則是法國商人達瑞克（Romain Dauriac），婚後育有一個女兒。

而兩人新婚願望也非常特別，就是希望即便全球面臨疫情艱困時期，也不忘透過組織呼籲社會大眾關懷貧病老人，並幫助孤苦無依的年長者，免於疾病與飢餓，以身作則帶領眾人行善的作法，獲得一票網友讚賞。

(中時新聞網)