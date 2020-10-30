領先的非盈利性技術孵化器EvoNexus與先進的特殊製程半導體晶圓代工廠格芯（GlobalFoundries）近日宣佈合作，推動半導體新創企業加速發展並開發無線和物聯網（IoT）領域的突破性產品。EvoNexus擁有悠久的歷史和豐富的經驗，擅長孵化無線生態系統的新創公司。

格芯擁有廣泛的製程平台，提供獨特的融合設計、開發和製造為一體的服務。作為基於SOI的技術領域的創新先鋒之一，格芯提供了出色的解決方案，不僅頻寬更大、功耗超低，而且具有更高的整合度和更低的延遲，有助於打造可靠且可擴展的應用，而這對於智慧串聯物聯網和無線連接市場來說至關重要。具體來說，格芯及其客戶開發的產品，將對新興全球5G生態系統產生深遠的影響。EvoNexus的合作夥伴將能夠借助這些專業知識和先進的技術，進一步提升新解決方案的研發能力，並加快產品上市腳步。

格芯移動和無線基礎設施部資深副總裁兼總經理Bami Bastani博士表示，我們很高興與EvoNexus共同合作，一起推動創新並將革命性的產品推向市場。EvoNexus擁有成熟的孵化計畫，並與高通、Murata、pSemi、TDK InvenSense和Viasat等建立了廣泛的企業合作關係，這些與格芯功能豐富的差異化解決方案相結合，能夠幫助具有良好前景的半導體新創企業研發更多連結及驅動數位世界的創新產品。

EvoNexus技術長Jim Cable表示，5G、物聯網、遠端醫療、工業4.0、人工智慧、智慧居家和農業科技帶來了大量的機會，新創企業有望在這些領域搶灘新興市場。格芯和EvoNexus的合作將為創新者提供差異化的解決方案，同時降低產品研發成本，縮短進入瞬息萬變的市場窗口的時間。

EvoNexus的執行長兼聯合創辦人、Peregrine Semiconductor和Silicon Wave的聯合創始人Rory Moore表示，由於主要OEM廠商消耗了全球大部分的產能，獲得高品質晶片製造產能的難度空前之高。格羅方德注意到了這點，半導體設計創新往往來自初創企業。因此EvoNexus最近發起了一項外展服務，旨在發現並協助世界各地的初創半導體企業，而格芯的製造和技術支援為此提供了一項關鍵要素。EvoNexus和格芯為這些初創企業提供了良好的合作基礎，助力他們推出將物聯網和5G變為現實的突破性設計。

(工商 )