全球工控儲存與記憶體領導品牌Apacer宇瞻科技(8271)看準影音市場需求，今年首度參加台北國際攝影器材暨影像應用大展，並針對攝影師、影音創作者推出全新高耐久性(Endurance)專業級系列：包括專為NAS系統量身打造的固態硬碟，以及通過軍規測試的CFexpress專業級記憶卡，將於本週五在南港展覽館舉行的攝影展首度亮相。

在這注重資料大量儲存、高效能與高穩定性的世代，Apacer CFexpress記憶卡擁有體積輕巧與極端耐用等特質；採用高速PCIe Gen3x2介面，其超高效能、極低延遲的優勢，連續讀取及寫入速度分別高達1,770 MB/s及1,270 MB/s，滿足次世代攝影機與相機高速存取之需求；支援高位元4K/8K影片拍攝，呈現更高水準的畫面細緻度與後製寬容度；此外，CFexpress記憶卡的寬溫技術，能克服極端嚴苛的拍攝環境如溫差大的高山、沙漠等，其抗摔通過美國軍規MIL-STD-202G落摔測試，抗震功能亦通過美國軍規MIL-STD-810G測試。帶著CFexpress出門，不用擔心摔落等問題。

Apacer CFexpress記憶卡有120/240/480/960 GB多容量選擇，聚焦於影像處理、高速運算，更源自於工業級技術，由各國攝影師群共同開發，積極測試於攝影產業知名品牌的高階相機，在工作效率與生產力方面大幅提升，亦是次世代攝相機不可或缺的專業選擇。

另一系列產品Apacer NAS固態硬碟，採用專為NAS打造的3D NAND快閃記憶體，可提升NAS系統的效能和回應速度，進而提升工作效率。NAS固態硬碟有2.5吋及M.2 2280 (SATA III & PCIe) 兩種外型規格，且快取(Cache)功能更能在效能及儲存空間上達到最佳配置，近期亦將推出2TB大容量，滿足各種儲存需求。

其高耐久性、低延遲、高速存取的優勢，可支援4K和其他高解析度影像編輯，協助影像工作者提升儲存效能，打造安全可靠的網路儲存環境，影像工作者與專業攝影玩家亦可以在無噪音的環境下工作。同時相容於知名品牌NAS系統如威聯通與ASUSTOR，可相容其中小型企業及家用型NAS系統，消費者可安心選購。

宇瞻科技專為影音產業打造的高耐久性(Endurance)專業級系列產品: NAS固態硬碟與CFexpress記憶卡，採用嚴選高耐久性NAND Flash，主打體積輕巧、多容量選擇、高可靠性，進而提升影像工作者的拍攝工作效率與後製剪輯等儲存效能。

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