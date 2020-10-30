高雄經發局30日表示，近期因美中貿易戰，吸引大廠回台，加上蘋果與5G供應鏈需求，讓投資好消息不斷在高雄各處傳出，高雄經發局為了強化機關間橫向聯繫，齊心打造「投資高雄隊」，特別邀集「投資台灣事務所」、以及高雄各大工業區、產業園區、科學園區、加工出口區、自貿港區和國營招商公司等21個單位，宣布成立「招商資源平台」，串起大高雄投資溝通網絡，希望提升行政效率、加速投資企業落地。

「招商資源平台」第一次會議，由高雄市經發局長廖泰翔29日邀集相關單位召開，經發局盤點全市園區可用土地及資源，現場與各單位確認資訊，並說明平台運作方式及需配合事項，會中，針對如何提升行政效率、租稅機制及用地等問題討論熱烈。

高雄經發局長廖泰翔指出，目前「招商資源平台」共有5個加工出口區、7大工業區、2處產業園區和自貿港區，以及3家國營單位及1處科學園區加入，透過不定期召開會議及建立社群溝通群組，將可有效縮短溝通流程，迅速因應企業需求，媒合用地、場域、資源及後續行政事項，結合未來「投資高雄事務所」，將全力推動平台運作，打造全台最有效率、最優質的投資環境。

廖泰翔表示，陳其邁市長提出的4大優先政見中，「產業轉型」與「增加就業」兩項，與招商引資密不可分，此次成立的招商資源平台，就是為「投資高雄事務所」暖身，未來經發局將全力與「投資高雄隊」的夥伴們，攜手招商，為高雄增加更多高薪優質就業機會。

(工商 )