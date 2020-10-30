麗寶Outlet Mall 4週年慶將於11月7日熱鬧開打。（麗寶Outlet Mall提供／陳淑娥台中傳真）

麗寶Outlet Mall 4週年慶將於11月7日熱鬧開打。（麗寶Outlet Mall提供／陳淑娥台中傳真）

卡友會員單筆消費100元，即可以100元加購口罩。（麗寶Outlet Mall提供／陳淑娥台中傳真）

麗寶Outlet Mall 4週年慶將於11月7日熱鬧開打，精品迷最愛的BURBERRY、RIMOWA、LONGCHAMP紛紛推出驚喜折扣價，FENDI、GUCCI、MONTBLANC精選墨鏡2折超低折扣，全館祭出卡友會員消費滿5000送300，滿3000還能抽價值14萬元福容大飯店住宿券等大獎。另外，消費滿額還能免費欣賞全台最大的落羽松祕境，來一趟秋冬最浪漫的異國風之旅。

麗寶Outlet Mall 4週年慶未演先轟動，許多消費者紛紛摩拳擦掌，準備搶購超低優惠商品。包括精品迷最愛的BURBERRY、RIMOWA、LONGCHAMP推出驚喜折扣價，FENDI、GUCCI、MONTBLANC精選墨鏡2折超低折扣。館內品牌丹麥快時尚品牌ONLY，祭出米奇聯名針織上衣，更是不用600元，就能穿上俏皮又保暖的吸睛衣款。

另外，與館內愛貝恩專櫃合作，持玉山麗寶聯名卡單筆消費100元以上發票，即可以100元加價購愛貝恩醫療級口罩1盒，粉、紫、紅、綠、藍5種繽紛顏色，隨意搭配，一樣亮麗有型。

麗寶Outlet表示，全館累積滿3000就抽價值14萬福容大飯店連鎖住宿券、按摩椅、鑽戒等，玉山麗寶聯名卡累積滿5000送300，滿1萬5000元還能欣賞麗寶落羽松祕境，千棵落羽松林綿延長達1公里，搭配全台最大摩天輪天空之夢當背景，形成秋冬最夢幻浪漫美景。

麗寶Outlet指出，4週年慶期間，全館日、義、韓、泰式異國料理，滿足愛吃美食的消費者，日本知名前三大壽司品牌《はま壽司Hama壽司》，將於11月5日盛大開幕，更是台中旗艦店，開幕前已有許多粉絲熱烈詢問，更是週年慶必吃的美食口袋名單之一。

韓式正宗料理《涓豆腐》，推出週年慶人氣雙人套餐，松露鮮菇嫩豆腐煲、醬燒青蔥牛五花、綜合海鮮煎餅等6道菜招牌菜色；《新這一鍋麗寶殿》4人套餐，招牌湯底4選1，神仙牛肉、香滷雙拼等9道人氣食材，三五好友相聚，暖心又暖胃；《瓦城》主廚4人推薦餐酸辣勁十足，不管是月亮蝦餅，綠咖哩雞、香烤牛小排、蝦醬空心菜等6道泰式料理，盡享濃濃泰式風情。各項優惠以麗寶Outlet Mall館內公告為主。

(中時 )