台股加權指數在10月最後一個交易日，開低在12,651.35點，呈現小跌，蘋概三王台積電（2330）、大立光（3008）、鴻海（2317）股價早盤皆開低，聯電（2303）法說會財報雖報喜，但因未明確說明漲價及擴廠計畫，早盤股價賣壓湧現，跌幅逾3％。

美國最新公布的經濟數據優於預期，提振市場信心，帶動美國四大指數10月28日反彈，惟全球新冠肺炎確診人數激增、投資人對總統大選感到憂心、國會無法趕在選前敲定紓困協議，仍將影響美股表現。

道瓊工業平均指數10月29日上漲0.52％（139.16點）、收26,659.11點。那斯達克指數上漲1.64％（180.72點）、收11,185.59點。費城導體指數上漲2.73％（60.67點）、收2,283.65點

元富投顧指出，從技術面來觀察，台股回測季線支撐，等待選後情勢明朗後市場信心回穩，指數才有明確方向。短線防疫概念股再度轉強，熱門股有毛寶、恆大、國光生、康那香、亞諾法、南六。

在期貨多單方面，外資淨多單減少5,085口至25,396口，外資對台股賣超金額逐日增加，外資對台股屬避險操作，季線12,740點是重要支撐，宜儘速站回。

美股因新冠肺炎疫情惡化，加上歐洲爆發第二波疫情，美股四大指數全數重挫，呈現高檔震盪格局。美國總統大選在即，外資買盤縮手，且借券賣出餘額居高不下，台股近期量能陷入萎縮，投資人觀望，台股呈現震盪整理格局，區間以12,400～12,800來看待。

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