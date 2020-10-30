台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以28.920元開盤，貶0.6分，隨即強升3.24角，報新台幣28.590元兌1美元。

新台幣兌美元開盤交易區間為28.920元至28.590元。1091030

(中央社)

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