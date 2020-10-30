新台幣開貶轉升 早盤強升3.24角 09:272020/10/30 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以28.920元開盤，貶0.6分，隨即強升3.24角，報新台幣28.590元兌1美元。 新台幣兌美元開盤交易區間為28.920元至28.590元。1091030 (中央社) #新台幣 #美元 #開盤 #兌美元匯率 #今天 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 ESG可持續債 兩國銀搶發 04:102020/10/30 財經要聞 第三季賺翻＋在美官司和解 聯電雙喜臨門 04:102020/10/30 財經要聞 投審會准了 沃旭再砸180億蓋風場 04:102020/10/30 財經要聞 搭併購熱潮 邁威爾買Inphi有譜 04:102020/10/30 全球財經 權證星光大道－兆豐證券 台積電 零股買氣爆棚 04:102020/10/30 證券．權證 股價指數期貨贏家專欄－疫情升溫 生技期避險優選 04:102020/10/30 證券．權證 法人壓低結算 台指期現貨大跌逾百點 04:102020/10/30 證券．權證 陸港觀盤－科技與消費反彈 逢低布局雙領域 04:102020/10/30 全球財經 面板雙雄Q3虧轉盈 家族逆轉勝 04:102020/10/30 證券．權證 權證星光大道－中國信託證券 友達 利多簇擁Q3轉盈 04:102020/10/30 證券．權證 財經熱門新聞 4年前大選狂押贏了 華爾街大咖又給驚人預測 - 財經 台積電殺完沒？專家爆400必破 撿槍買點太驚嚇 - 財經 美大選「終局已定」？張忠謀親吐8字真言 - 財經 斷貨後！華為手機「驚見逃生門」 晶片一哥有救了 - 財經 搶到預售屋變受災戶？專家：小心踩到4大死雷 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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