持續優化金融服務體驗，銀行相繼擴大消費者線上支付、線上信用貸款服務。上海商銀(5876)宣布成功將台灣Pay首度導入電商平台，並同時支援桌機版與APP版消費；中信金旗下中信銀也宣布攜手行動支付平臺LINE Pay，於非金融場景提供個人信貸服務，客戶於LINE Pay內的貸款專區即可連結中國信託銀行信貸服務。

百年老店上海商銀和全台最大電商集團PChome(8044)網路家庭攜手合作，於今年10月成功將台灣Pay首度導入電商平台，並同時支援桌機版與APP版消費，這項創舉讓消費者線上支付選項更完整，也讓付款流程更便捷。消息一出，立刻獲得「掃碼」愛用者的關注與期待，也在金融業、行動支付業及電商業者間引起廣泛的討論。此次台灣Pay X PChome上線慶，欣逢雙11購物大檔期，更特別推出超值大回饋。

中信金(2891)旗下中信銀則宣布攜手行動支付平臺LINE Pay，首度於非金融場景提供個人信貸服務，客戶於LINE Pay內的貸款專區即可連結中國信託銀行信貸服務。根據中信銀行統計，「中國信託Online貸」服務推出至今，申請案件超過百萬件，分析今年1至9月信貸案件，96%透過「中國信託Online貸」數位平臺申請，90%的客戶從行動裝置連線申辦，較2017年50%的客戶經由行動裝置辦理明顯成長，顯示客戶對線上信貸服務接受度高。

(時報資訊)