蘋果公司第四財季營收與獲利均優於市場預期，但iPhone營收年減20%，表現意外疲弱，且未提供本季財報，周四盤後，蘋果股價下挫4.22%，報110.45美元。

蘋果公布第四財季（7～9月）營收年增1%，為647億美元，優於分析師預測均值637億美元。每股盈餘為73美分，優於市場預估的70美分。毛利率為38.2%，略高於市場預估的38.1%。

以產品來看，iPhone手機營收年減20.7%，為264.4億美元，落後市場預期的279.3億美元。

不過，投資人與分析師普遍更關注的是iPhone 12在來年的銷售表現。蘋果iPhone 12手機於本月開賣，下個月將推出更多機型，這表示iPhone 12營收並未於本季計入。

服務事業營收年增16.3%，為145.5億美元，優於市場預估的140.8億美元。

其他產品營收年增20.9%，為78.8億美元，優於市場預期的74.0億美元。

Mac電腦事業營收年增28%，為90億美元，超出市場預期的79.3億美元。

iPad營收年增46%，為68億美元，超出市場預期的61.2億美元。

Mac與iPad營收意外強勁，最有可能是受到居家防疫期間的遠端辦公需求所驅動。

蘋果未提供第一財季（10～12月）財測，這意味著投資人與分析師將無法取得蘋果如何預測iPhone 12手機銷售的線索。

蘋果執行長庫克對此表示，西歐與美國的確診持續升高，那裡仍然存在極大的不確定性，以致於我們不認為這是一個可以提供預測的環境。

基於新冠肺炎疫情帶來的不確定性，蘋果之前也未提供過去兩季的財測。

雖然蘋果仍然不提供指引，但庫克表示，基於種種原因，包括5G通訊的支援、電信公司提供的促銷，以及忠實的客層，他對iPhone 12的銷售感到樂觀，他並表示「初步數據確實非常好」。

值得注意的是，上季蘋果在中國的業務表現疲弱，包括香港與台灣在內的大中華區營收較去年同期大減逾28%，跌至79.5億美元。

庫克表示：「中國營收有很大一部分來自於新iPhone手機，這就是整個季度的數字以負號開頭的原因。但基於新iPhone上市初期的表現，我們有信心第一財季將增長。」

此外，庫克暗示今年結束前還會再推出新產品，可能是採用自家設計之晶片的Mac電腦。庫克表示：「今年還有幾個更令人振奮的事情。」

蘋果最新推出的Apple Watch Series 6智慧錶已在9月開賣。包括智慧錶、AirPods和Beats在內的「可穿戴式設備、居家與配件」營收年增逾20%，略高於市場預期。

(時報資訊)