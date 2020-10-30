根據日本總務省(Ministry of Internal Affairs and Communications)最新統計數字，因受到工作數量減少所致，日本9月失業率還是在3%，跟上個月數字一樣沒有改變。雖較預估值3.1%稍微好一點，但9月失業率尚處於3年新高點。

根據日本政府最新統計，日本9月就業人數為6689萬人，較去(2019)年減少79萬人；同期失業人數為210萬人，則年增42萬人。

就近3年來說，日本經季節性調整後失業率，在去(2019)年11與12月曾一度降到最低2.2%，萬萬沒想到新冠肺炎來勢洶洶，今(2020)年將日本失業率從2.2%，一舉就推升至8月與9月最高3%。

分析師認為，疫情衝擊下上班族能選擇工作也越來越少，前個月一個人還有1.04個工作可找，但9月只剩下1.03個，個人找工作數量不僅連9個月減少，同時也創下近7年來新低數值。另方面，失業率居高不下，也讓日本央行傷透腦筋，因為該降的利率已經降到不能再低了，捉襟見肘下可以利用振興景氣的手邊工具，也會越來越少。

(時報資訊)