中共第十九屆五中全會公報29日發布，對於近來和外來台海局勢發展，公報明白表示，「推進兩岸關係和平發展和祖國統一」。對此，有媒體認為，這次公報提及兩岸部分，說明大陸對台方針不變，仍要和平推進兩岸和平統一。該媒體更注意到，大陸「字越少，事越大」，對台該說的都說了。

中共19屆五中全會29日閉幕，審議通過了《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規畫和2035年遠景目標的建議》；應對中美對抗，會議公報特別提到，要「發揚鬥爭精神，樹立底線思維」，相較5年前18屆五中全會提到要「艱苦奮鬥」，此次改成「頑強奮鬥」，也是新表述。

儘管近期香港和台海緊張，公報仍指出要「要保持香港、澳門長期繁榮穩定，推進兩岸關係和平發展和祖國統一」，另亦強調「全面加強練兵備戰，提高捍衛國家主權、安全、發展利益的戰略能力」。但相較5年前的18屆五中全會公報，此次涉台內容大幅減少，也未出現「台灣」二字。

對此，港媒《中評網》觀察到，第十九屆五中公報提及兩岸和港澳，最重要的就是「和平發展和祖國統一」這句話，它說明大陸對台方針不變，要和平推進兩岸和平統一，必然持續堅定「反獨、促融、促統」。

報導更指出，大陸在五中公報上，把對台的底和目標都說得很清楚，該說的都說了，「字越少，事越大」，大陸已明言說出兩岸底線，之後不再多言，繼續做自身該做的事。

(中時新聞網)