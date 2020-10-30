美國11月3日大選不確定性提高，不僅芝加哥期貨交易所VIX指數(恐慌指數)重返40上下震盪，商業巨頭們也都憂心即將發生暴動，甚至嚴重到內亂程度。臉書(Facebook)創辦人兼行長祖克柏(Mark Zuckerberg)在會議中表示正採取措施，全球零售龍頭沃爾瑪(Walmart)甚至將槍枝、彈藥移出門市展售區。
沃爾瑪全美超過5000家門市約有近半提供槍枝。1位不具名發言人告訴美國CBS：「我們已經看到一些個別的內部動盪事件，就像我們最近幾年每次遇到類似狀況時所做的，我們已把槍枝和彈藥移出銷售樓層，以保護我們員工和顧客的安全。這些商品確定會重回架上讓客戶購買。」但該發言人補充，並不確定何時恢復槍枝、彈藥銷售。
無獨有偶，臉書財務報告會議中，祖克柏也表明對內亂的憂慮。他說：「我擔心由於我們的國家分裂成這樣，各地都可能發生動盪。考慮到這點，像我們這種公司須要做些遠超過我們以前所做的事。」但他未說明臉書具體會採取哪些措施來協助避免或控制動亂。
沃爾瑪周四紐約股價微跌0.09%，盤後又補跌0.62%。臉書得益於市場對財報良好預期，大漲4.92%，但盤後跌2.72%。
(中時新聞網)
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