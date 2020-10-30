纏訟14年的台開股票內線交易案，高院更五審將前總統陳水扁女婿趙建銘判刑3年8月，他的父親趙玉柱判刑4年，可上訴。

台開案起因「三井宴」，2005年趙建銘被控受邀到三井日本料理與蘇德建、游世一等人吃飯，席間蘇德建透露台開利多內線消息，趙把消息告訴父親趙玉柱，與游世一聯手低買高賣，於台開股價上漲時脫手賺取高額暴利。

趙建銘一審被判刑6年，法官引用「竊鉤者誅，竊國者侯」將趙建銘重判，二審到更二審都改判7年，更三審考量本案內線交易獲利未超過1億元，將趙建銘改判4年，趙玉柱3年8月，但更三審判決又遭最高法院撤銷；趙玉柱另因侵占罪確定，已服刑出獄。

更四審認定趙建銘、趙玉柱及蘇建德、游世一在重大消息未公開前，賣出台開股票，趙玉柱、游世一獲得475萬元不法所得，因本案繫屬法院逾8年，符合速審法規定，趙等4人都可獲得減刑；趙建銘判刑3年、趙玉柱2年，但最高法院撤銷發回更審。

(中時 )