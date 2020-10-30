面對外界謠傳七六人想用班西蒙斯與其他籌碼，跟火箭討論交易「大鬍子」哈登的可能性，不過《ESPN》記者麥克馬洪爆料，火箭把哈登當作「非賣品」，更對這筆交易毫無興趣，火箭計畫用完哈登巔峰期每一天，暫時不把他擺上交易檯面。

「如果雙方決定分道揚鑣，這會是哈登的決定，而非火箭的，」麥克馬洪表示，「哈登這些年一直跟球星組隊爭冠，從霍華到保羅，再到現在的韋斯布魯克，所以我不能肯定哈登是否想要續留，這一切取決於火箭接下來兩個球季的戰績。」

或許七六人會傳出想要交易哈登的謠言，跟即將接任七六人籃球事務總裁的莫瑞有關，畢竟莫瑞向來跟哈登關係不錯，當他確定卸下火箭總管新聞曝光後，更買下當地報紙版面感謝哈登，哈登也相當信任莫瑞，只可惜兩人始終無法奪冠。

七六人想要拋售班西蒙斯，也不算什麼大新聞了，因為班西蒙斯不僅外線投射能力太差，更經常陷入傷痛困擾，像在今年季後賽期間，他就因為左膝開刀提前報銷，也讓七六人在首輪就遭塞爾提克橫掃出局，七六人早就對他失去耐心了。

(中時 )