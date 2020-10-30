香甜可口的水果許多人喜歡，甚至還會吃水果減肥。一名網友好奇問，若整天都不吃水果會怎樣？引發網友討論，多數人認為不吃也沒差，水果是熱量魔王，吃多可能會變胖。對此營養師也說，過量吃水果恐發胖、血糖控制不佳以及低血壓的問題。

網友在「爆系知識家」上發文表示，「當一個人整天都不吃水果，會對自己的身體產生什麼負面影響嗎？」引發網友討論，「我幾乎不吃水果，我覺得吃飽比較重要」、「就水果攤老闆賺不到你的錢而已」、「不是每個人天天都能吃水果的」。

不過多數網友都認為「不吃也沒有太大的影響」，「應該不會有太大的影響吧！因為我自己可能一個禮拜吃沒有一顆水果，是沒什麼影響」、「不太吃水果欸！都還是有正常上廁所」、「沒有，現在水果甜份太高對身體也不見得好」、「水果不見得對身體是好的，有吃也不會比較健康，而且水果是熱量大魔王」。

另也有網友表示，「都沒在吃水果，會補充維生素C」、「維生素C多補充就好」、「不知道有什麼影響， 但是我都沒在吃水果，所以會額外補充B群和維他命C」。

而營養師宋明樺在臉書粉專分享，如果水果吃過量，可能引起一些身體問題，像是熱量破表引發肥胖；或是糖份一下子太多，導致血糖波動太大、血糖控制不佳，最後則是很少見的鉀離子攝取太多，但仍有可能發生，若是發生的話恐引發低血壓。

此外，營養師高敏敏也說，許多人覺得水果很甜，吃多會胖，但最關鍵的還是「吃的量」，一般人建議每天分配吃2至4碗的水果；而糖尿病患者其實也可以吃水果，但要注意量與時間，建議在正餐隔1小時後吃1份，每天2份為宜。

(中時新聞網)