神秘嘉賓退輔會主委馮世寬現身與圍觀民眾一起為伯伯們合唱打拍子。(張曜提供)

台北榮家家主任劉化宇感謝彩霞教育基金會、台北護理健康大學的同學協助支持。(張曜提供)

高齡98歲黃桂甫伯伯歡喜演出贏得喝采。(張曜提供)

退輔會主委馮世寬讚譽榮家把過去犧牲奉獻的長輩照顧的健康樂活深深鞠躬致謝。(張曜提供)

輔導會臺北榮譽國民之家10月28日下午1點30分，在板橋車站一場高齡快閃活動，讓近百名路過旅客感受到台灣長照的進展與前衛，本次高齡快閃活動由財團法人彩霞教育基金會、台北富邦銀行公益慈善基金會、國立臺北護理健康大學長照系合作，組成霞義打擊樂團，進行一場老中青三代共同演出的打擊樂搭配人聲演唱之快閃活動，真正展現了「無齡」融合，讓往來的遊客紛紛停下腳步，為這群中度失智的表演者鼓掌喝采。輔導會馮世寬主委也親臨活動現場，為在場的15位高齡長輩加油打氣，馮主委表示，看到榮家把每一位長輩照顧的無微不至與樂活康健，為社會解決了失智長者的安養問題，甚為感激欣慰，也向在場榮家的工作同仁與同學能把長輩們當作自己的家人般的照顧，深深一鞠躬致謝。

這場快閃活動的主角是由臺北榮家15位失智長輩組成，他們的平均年齡90歲，最高齡的演出者已經98歲，每位長者在台北護理健康大學同學們逐一推著輪椅引進出席，其陣容相當感人。臺北榮家家主任劉化宇表示，舉辦這場快閃活動的目的，就是希望能夠翻轉社會大眾對失智長輩的看法，人老了還是有很多事可以做就，算失智了也，可以感受快樂和存在的價值。

本次活動選定4首膾炙人口的經典老歌，包含「我現在要出征」、「我的小妹」、「茉莉花」以及慷慨激昂的「黃埔男兒最豪壯」。這些曲目在這些失智的長輩聽來是十分熟悉的，不僅能勾起他們的回憶，也能藉著節泰拍打簡單的樂器，享受快樂的氛圍，看不出來他們是需要他人照顧的老人家。

彩霞基金會主任左其芬表示，近三年來基金會毎年都會派音樂老師到榮家帶領失智長輩進行簡單打擊樂課程，為了就是希望能夠帶給老人家快樂。這次演出卻是由老人家將快樂帶給大家，這樣的翻轉，是基金會意想不到的成果。

國立臺北護理健康大學長照系主任黃秀梨也說，很高興能夠帶著年輕學子一起參與這個有意義的活動。長照系是培養照顧老人專長的年輕學子，讓學生們看見不一樣的老年，也許能夠激發他們對老人照顧的熱情與想像。

台北榮家快閃活動

(中時新聞網)