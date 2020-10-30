NCC以國家安全、新聞自主等理由，對中天新聞台換照案召開聽證會，但國安局長邱國正昨天強調，國安局沒有介入，也沒有提供資料，形同打臉NCC。對此，行政院長蘇貞昌今被問到此事，他未正面回應，僅再次重申尊重NCC獨立行使職權。

根據NCC在10月26日召開聽證會當天所發出的新聞稿指出，「考量中天新聞台換照案攸關國家安全、產業整體發展、公共秩序、閱聽眾權益、新聞專業自主、節目品質、勞動權益等情事，爰依該會109年9月23日第928次委員會決議及行政程序法第55條、第107條規定舉行聽證會。」新聞稿直接將「國家安全」列為第一項議題，顯示出「國家安全」是NCC審查中天新聞台的重點。

面對NCC宣稱中天新聞台的審照案涉及國安，但主責國家安全的最高機構「國安局」，是否曾被諮詢、參與或提供NCC資料？國安局長邱國正昨在立法院表示，NCC曾邀請國安局出席26日聽證會，但國安局沒有介入，也沒有提供資料給NCC。邱國正更說，國家安全是很大的帽子，國安局內部界定中天新聞換照案為一議題討論，該案並未造成人心惶惶。

面對國安局認證中天換照沒有國安問題，但NCC卻又一再以國安之名作為審照標準，蘇貞昌今赴立院備詢前對此不願正面回應，僅表示尊重NCC獨立機構的獨立行使職權，也希望國人同胞多給依法行使職權的機構多點加油、多點空間。

(中時 )